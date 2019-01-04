"Леванте" и "Жирона" победителя не выявили

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"Леванте" и "Жирона" победителя не выявили

В рамках 18-го тура "Леванте" сыграл вничью с "Жироной". Отметим, что оба клуба имеют одинаковое количество очков (23) и занимают 8-е и 9-е место в турнирной таблице.

"Леванте" - "Жирона" 2:2

Голы: Порту, 31 - 0:1, Моралес, 58 - 1:1, Алеиш Гарсия, 72 - 1:2, Коке, 86 - 2:2

"Леванте": Оласабаль, Постиго, Робер, Тоньо (Двамена, 85), Кабако, Моралес, Кампанья, Вукчевич (Боатенг, 63), Барди, Джейсон (Коке, 71), Марти.

"Жирона": Буну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Порро, Алеиш Гарсия (Фернандес, 83), Гранель, Порту (Лосано, 74), Дуглас Луис, Гарсия, Стуани.

Предупреждения: Постиго (21), Тоньо (28), Стуани (35), Барди (56).

Удаление: Постиго (69).

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