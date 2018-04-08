"Леванте" – "Лас-Пальмас" - 2:1 (обзор)

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"Леванте" – "Лас-Пальмас" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 31-го тура чемпионата Испании между "Леванте" и "Лас-Пальмасом" (2:1).

Видео: "Леванте" – "Лас-Пальмас".

Не пропустите: "Леванте" вырвал победу у "Лас-Пальмаса" на 92-й минуте. | http://soccernews.ru

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