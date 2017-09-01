"Леванте" может подписать вингера "Барселоны"

Теги барселоналевантемунир эль-хаддади

"Леванте" может подписать вингера "Барселоны"

"Барселона" намерена до закрытия трансферного окна избавиться от вингера Мунира Эль-Хаддади.

Как сообщает Marca, каталонский клуб предложил "Леванте" подписать 22-летнего футболиста. Решение "лягушек" по этому поводу пока неизвестно.

Стоит отметить, что в стартовавшем сезоне Мунир не сыграл за "Барселону" ни одного матча.

Не пропустите: Руководству "Барселоны" хотят выдвинуть вотум недоверия. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Возвращение Луческу в Украину: в центральном матче группы І команда Андрея Шевченко сыграет с Турцией

Возвращение Луческу в Украину: в центральном матче группы І команда Андрея Шевченко сыграет с Турцией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов