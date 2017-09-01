"Леванте" может подписать вингера "Барселоны"

"Барселона" намерена до закрытия трансферного окна избавиться от вингера Мунира Эль-Хаддади.

Как сообщает Marca, каталонский клуб предложил "Леванте" подписать 22-летнего футболиста. Решение "лягушек" по этому поводу пока неизвестно.

Стоит отметить, что в стартовавшем сезоне Мунир не сыграл за "Барселону" ни одного матча.

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