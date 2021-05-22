"Леванте" на своем поле сыграл вничью с "Кадисом"

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"Леванте" на своем поле сыграл вничью с "Кадисом"Фото: твиттер "Леванте"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура Ла Лиги "Кадис" сумел увезти ничью с "Сьюдат де Валенсия".

"Леванте" – "Кадис" - 2:2

Голы: 1:0 – 8 Рохер Марти, 1:1 – 14 Негредо, 1:2 – 32 Акапо, 2:2 – 58 Мелеро.

"Леванте" – Карденас, Тоньо (Клерк, 62), Сон (Коке, 80), Дуарте, Робер, Мальса (Блеса, 80), Мелеро, Барди (Моралес, 67), Де Фрутос, Дани Гомес (Кантеро, 67), Рохер Марти.

"Кадис" – Хиль, Карселен, Акапо, Алькала (Искьердо, 68), Фали Хименес, Хосе Мари, Аугусто Фернандес (Гарридо, 56), Йонссон (Бастида, 56), Переа (Помбо, 74), Собрино, Негредо (Малбашич, 74).

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