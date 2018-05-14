"Леванте" набрал больше всех очков в Ла Лиге за 11 последних матчей

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"Леванте" набрал больше всех очков в Ла Лиге за 11 последних матчей"Леванте" набрал больше всех очков в текущем розыгрыше Ла Лиги за 11 последних матчей.

Так, в этих играх "лягушатники" набрали 26 очков, проиграв лишь единожды за это время. Ближайшими их преследователями являются каталонская "Барселона" и мадридский "Реал", имеющие в своем активе по 24 зачетных балла. Четвертым идет севильский "Бетис", который в свою "копилку" положил 23 очка.

Напомним, в матче 37-го тура Ла Лиги "Леванте" обыграл "Барселону". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
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