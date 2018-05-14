"Леванте" набрал больше всех очков в Ла Лиге за 11 последних матчей

"Леванте" набрал больше всех очков в текущем розыгрыше Ла Лиги за 11 последних матчей.

Так, в этих играх "лягушатники" набрали 26 очков, проиграв лишь единожды за это время. Ближайшими их преследователями являются каталонская "Барселона" и мадридский "Реал", имеющие в своем активе по 24 зачетных балла. Четвертым идет севильский "Бетис", который в свою "копилку" положил 23 очка.

Напомним, в матче 37-го тура Ла Лиги "Леванте" обыграл "Барселону". | soccernews.ru