"Леванте" назначил нового тренера
Фото сайт "Леванте"
Хавьер Перейра стал главным тренером "Леванте", сообщает официальный сайт клуба.
Стороны заключили контракт до июня 2022 года с опцией продления ещё на два сезона.
55-летний специалист сменил у руля "лягушек" Пако Лопеса, уволенного в конце прошлой недели.
"Леванте" в восьми турах Ла Лиги четырежды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда идёт в зоне вылета.
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