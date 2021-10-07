"Леванте" назначил нового тренера

Фото сайт "Леванте"

Хавьер Перейра стал главным тренером "Леванте", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили контракт до июня 2022 года с опцией продления ещё на два сезона.

55-летний специалист сменил у руля "лягушек" Пако Лопеса, уволенного в конце прошлой недели.

"Леванте" в восьми турах Ла Лиги четырежды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда идёт в зоне вылета.

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