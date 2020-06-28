"Леванте" обыграл "Бетис" в матче Примеры. Один из голов забил воспитанник "Реала"

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Леванте" обыграл "Бетис" со счетом 4:2. Счет открыл воспитанник "Реала" Борха Майораль. Остальные голы в составе валенсийского клуба забили Энис Барди, Хосе Луис Моралес, а также бывший игрок "Рубина" Рубен Рочина. В составе гостей отличились Серхио Каналес и Хуанми Хименес.

"Леванте" – "Бетис" - 4:2 (2:0)

Голы: Майораль, 21 - 1:0, Барди, 35 - 2:0, Моралес, 50 - 3:0, Рочина, 59 - 4:0, Каналес, 70 - 4:1, Хуанми, 87 - 4:2

"Леванте": Фернандес, Постиго, Мирамон, Везу, Клерк, Рочина (Мелеро, 64), Кампанья, Барди (Эрнани, 64), Радоя (Робер, 88), Майораль (Леон, 75), Моралес (Рохер Марти, 64).

"Бетис": Роблес, Бартра (Гуардадо, 58), Феддаль, Барраган (Хуанми, 46), Морено, Вильям Карвалью, Каналес, Фекир (Лайнес, 83), Родригес (Тельо, 46), Сидней, Морон (Иглесиас, 75).

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