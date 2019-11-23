"Леванте" обыграл "Мальорку" в матче 14-го тура чемпионата Испании

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"Леванте" обыграл "Мальорку" в матче 14-го тура чемпионата Испании

"Леванте" обыграл "Мальорку" в матче 14-го тура чемпионата Испании.

"Леванте" - "Мальорка" - 2:1 (0:0)

Голы: Рохер, 52 - 1:0, Родригес, 65 - 1:1, Рочина, 73 - 2:1.

"Леванте": Фернандес, Клерк, Везу, Постиго (Дуарте, 42), Мирамон, Кампанья, Радойя, Мелеро (Рочина, 6), Рохер (Барди, 79), Моралес, Майораль.

"Мальорка": Рейна, Райльо, Вальент, Састре, Гамес, Севилья (Сенье, 72), Кубо, Фебас (Чаваррия, 77), Родригес, Баба, Будимир (Пратс, 82)

"Леванте" занимает 10 место в турнирной таблице Примеры. "Мальорка" расположилась на 16 позиции.

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