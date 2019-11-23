"Леванте" обыграл "Мальорку" в матче 14-го тура чемпионата Испании
"Леванте" обыграл "Мальорку" в матче 14-го тура чемпионата Испании.
"Леванте" - "Мальорка" - 2:1 (0:0)
Голы: Рохер, 52 - 1:0, Родригес, 65 - 1:1, Рочина, 73 - 2:1.
"Леванте": Фернандес, Клерк, Везу, Постиго (Дуарте, 42), Мирамон, Кампанья, Радойя, Мелеро (Рочина, 6), Рохер (Барди, 79), Моралес, Майораль.
"Мальорка": Рейна, Райльо, Вальент, Састре, Гамес, Севилья (Сенье, 72), Кубо, Фебас (Чаваррия, 77), Родригес, Баба, Будимир (Пратс, 82)
"Леванте" занимает 10 место в турнирной таблице Примеры. "Мальорка" расположилась на 16 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Леванте
|14
|20
|11
|Осасуна
|13
|19
|12
|Вильярреал
|13
|18
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|14
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6