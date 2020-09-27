"Леванте" одержал уверенную победу в матче с "Осасуной"

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"Леванте" одержал уверенную победу в матче с "Осасуной"

"Осасуна" в домашнем матче проиграла "Леванте" в 3-м туре Примеры.

"Осасуна" - "Леванте" - 1:3 (1:1)

Голы: Торрес, 38 - 1:0, Мелеро, 41 - 1:1, Рохер, 77 - 1:2, Моралес, 81 - 1:3.

"Осасуна": Эррера, Навас (Кардона, 80), Дав.Гарсия, Видаль, Крус, Ойер, Торрес (Торро, 61), Р.Гарсия, Монкайола (Иньиго Перес, 74), Лопес (Хони, 61), Кальери (Гальего, 75).

"Леванте": Фернандес, Клерк, Везу, Постиго, Мирамон, Кампанья, Малса (Гомес, 86), Вукчевич, Барди (Де Фрутос, 74), Мелеро (Рохер, 64), Моралес (Радойя, 85).

В следующем туре "Леванте" встретится с "Севильей". "Осасуна" сыграет с "Сельтой".

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