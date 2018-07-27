"Леванте" отказал английскому клубу в трансфере хавбека за 25 миллионов евро

"Борнмут" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику "Леванте" Джефферсону Лерме, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, английский клуб предложил за футболиста 25 миллионов евро, но получил отказ. Сумма отступных в его контракте составляет 60 миллионов евро. Возможно, в ближайшее время англичане сделают новое предложение.

23-летний Лерма в прошлом сезоне провел за "Леванте" 28 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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