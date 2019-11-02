"Леванте" переиграл "Барселону", забив три гола за 7 минут

В рамках 12-го тура испанской Примеры "Барселона" в гостях потерпела поражение от "Леванте" со счётом 1:3.

На гол Лионеля Месси в первом тайме после перерыва ответили Хосе Кампанья, Борха Майораль и Неманья Радоя.

"Леванте" – "Барселона" - 3:1

Голы: 0:1 – 38, пенальти Месси, 1:1 – 61 Кампанья, 2:1 – 63 Майораль, 3:1 – 68 Радоя.

"Леванте": Фернандес, Везу, Клерк, Постиго, Мирамон, Барди (Рочина, 62), Мелеро, Радоя, Кампанья (Кабако, 87), Майораль, Моралес (Вукчевич, 82).

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Семеду, Серхи Роберто, Пике, де Йонг, Артур (Фати, 66), Видаль (Бускетс, 64), Суарес (Карлес Перес, 41), Гризманн, Месси.

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