"Леванте" переиграл "Сельту" в матче Примеры

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"Леванте" переиграл "Сельту" в матче Примеры

В рамках 18-го тура испанской Примеры "Леванте" оказался сильнее "Сельты".

"Леванте" - "Сельта" 3:1

Голы: Аспас, 12 - 0:1, Рохер Марти, 60 - 1:1, Рохер Марти, 70 - 2:1, Майораль, 90 - 3:1

"Леванте": Фернандес, Тоньо, Мирамон, Постиго, Кабако, Рочина (Майораль, 57), Кампанья, Барди, Радоя, Рохер Марти (Вукчевич, 77), Моралес (Коке, 89).

"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Араухо, Костас, Оласа, Йокушлу, Лоботка, Рафинья (Бельтран, 74), Айду (Систо, 73), Аспас, Санти Мина (Фернандес, 81).

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