"Леванте" переиграл "Сельту" в матче Примеры
В рамках 18-го тура испанской Примеры "Леванте" оказался сильнее "Сельты".
"Леванте" - "Сельта" 3:1
Голы: Аспас, 12 - 0:1, Рохер Марти, 60 - 1:1, Рохер Марти, 70 - 2:1, Майораль, 90 - 3:1
"Леванте": Фернандес, Тоньо, Мирамон, Постиго, Кабако, Рочина (Майораль, 57), Кампанья, Барди, Радоя, Рохер Марти (Вукчевич, 77), Моралес (Коке, 89).
"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Араухо, Костас, Оласа, Йокушлу, Лоботка, Рафинья (Бельтран, 74), Айду (Систо, 73), Аспас, Санти Мина (Фернандес, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Валенсия
|18
|28
|8
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|9
|Вильярреал
|18
|25
|10
|Гранада
|18
|24
|11
|Осасуна
|18
|23
|12
|Леванте
|17
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10