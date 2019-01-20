"Леванте" переиграл "Вальядолид", "Райо Вальекано" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью

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"Леванте" переиграл "Вальядолид", "Райо Вальекано" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью

Представляем результаты 20-го тура испанской Примеры.

"Леванте" - "Вальядолид" 2:0

Гол: Коке, 42 - 1:0, Марти, 90 - 2:0

"Леванте": Оласабаль, Кабако, Робер, Тоньо, Коке, Моралес, Рочина, Барди (Вукчевич, 76), Кампанья, Джейсон, Майораль (Марти, 83).

"Вальядолид": Масип, Калеро, Кико Оливас, Лопес, Антоньито, Тони (Чоп, 83), Мичел, Плано, Фернандес, Мойяно (Кеко, 64), Унал (Верде, 64).

Предупреждения: Барди (14), Унал (15), Антоньито (40), Рочина (55), Джейсон (61), Фернандес (78), Кабако (87).


"Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад" 2:2

Голы: Комесанья, 22 - 1:0, Эмбарба, 28 - 2:0, Морено, 39 - 2:1, Виллиан Жозе, 82 - 2:2

"Райо Вальекано": Димитриевски, Веласкес, Ба, Амат, Морено, Трехо (Посо, 86), Имбула (Медран, 78), Эмбарба (Бебе, 63), Комесанья, Адвинкула, де Томас.

"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Тео, Элустондо, Морено, Ильярраменди, Субельдия, Сангальи (Сандро Рамирес, 75), Янузай, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Хуанми, 83).

Предупреждения: Веласкес (76), Льоренте (87), Димитриевски (88).

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Комментарии

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grishaproshkov

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