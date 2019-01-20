"Леванте" переиграл "Вальядолид", "Райо Вальекано" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью
Представляем результаты 20-го тура испанской Примеры.
"Леванте" - "Вальядолид" 2:0
Гол: Коке, 42 - 1:0, Марти, 90 - 2:0
"Леванте": Оласабаль, Кабако, Робер, Тоньо, Коке, Моралес, Рочина, Барди (Вукчевич, 76), Кампанья, Джейсон, Майораль (Марти, 83).
"Вальядолид": Масип, Калеро, Кико Оливас, Лопес, Антоньито, Тони (Чоп, 83), Мичел, Плано, Фернандес, Мойяно (Кеко, 64), Унал (Верде, 64).
Предупреждения: Барди (14), Унал (15), Антоньито (40), Рочина (55), Джейсон (61), Фернандес (78), Кабако (87).
"Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад" 2:2
Голы: Комесанья, 22 - 1:0, Эмбарба, 28 - 2:0, Морено, 39 - 2:1, Виллиан Жозе, 82 - 2:2
"Райо Вальекано": Димитриевски, Веласкес, Ба, Амат, Морено, Трехо (Посо, 86), Имбула (Медран, 78), Эмбарба (Бебе, 63), Комесанья, Адвинкула, де Томас.
"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Тео, Элустондо, Морено, Ильярраменди, Субельдия, Сангальи (Сандро Рамирес, 75), Янузай, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Хуанми, 83).
Предупреждения: Веласкес (76), Льоренте (87), Димитриевски (88).
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|Реал Мадрид
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|33
|5
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|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Жирона
|20
|24
|12
|Эспаньол
|19
|24
|13
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|14
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|19
|22
|15
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