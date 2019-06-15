"Леванте" подарит бесплатные абонементы болельщикам, не пропустившим ни одной игры в прошлом сезоне

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"Леванте" подарит бесплатные абонементы болельщикам, не пропустившим ни одной игры в прошлом сезоне

"Леванте" подарит 14 610 бесплатных абонементов на сезон-2019/20.

Абонементы получат те люди, которые не пропустили ни одной встречи, проходившей на домашнем стадионе в минувшем сезоне.

По данным пресс-службы испанской команды, среди болельщиков, которые смогут бесплатно посещать матчи 11 272 взрослых и 3 338 детей.

В сезоне-2018/19 в среднем каждый домашний матч "Леванте" посещали 19 667 болельщиков - девятый результат в Ла Лиге. 

В прошлом сезоне бесплатные абонементы получили 9 261 болельщиков.

"Леванте" в минувшем сезоне занял 15 место в Примере.

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