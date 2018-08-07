"Леванте" подписал трансферную цель ЦСКА

1 Теги левантецюрихцска москварафаэль двамена

"Леванте" подписал трансферную цель ЦСКА

"Леванте" на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего "Цюриха" Рафаэля Двамены.

22-летний ганец, который ещё вчера был близок к переходу в ЦСКА, обошёлся испанскому клубу в 6,2 миллионов евро.

Двамена подписал с "Леванте" контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

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