"Леванте" потроллил "Барселону" после победы над ней в Примере
В матче 12-го тура чемпионата Испании "Леванте" обыграл "Барселону" со счетом 3:1. На следующий день после матча "Леванте" потроллил каталонский клуб.
В Twitter левантийского клуба появился пост с шуточным содержанием: "Узнайте в Google: "Что можно сделать за семь минут?"
Deberías Googlear "¿Qué hacer en 7 minutos?" #LevanteBarça pic.twitter.com/DTPI4KDI5a— Levante UD (@LevanteUD) November 2, 2019
Напомним, что "Леванте" забил три гола в ворота "Барселоны" именно в течение семи минут.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|4
|Севилья
|12
|21
|5
|Гранада
|11
|20
|6
|Реал Сосьедад
|11
|19
|7
|Вильярреал
|12
|18
|8
|Осасуна
|12
|18
|9
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|10
|Леванте
|12
|17
|11
|Реал Вальядолид
|12
|17
|12
|Валенсия
|12
|17
|13
|Хетафе
|11
|16
|14
|Бетис
|12
|13
|15
|Эйбар
|11
|12
|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|11
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|11
|5