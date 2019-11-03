"Леванте" потроллил "Барселону" после победы над ней в Примере

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"Леванте" потроллил "Барселону" после победы над ней в Примере

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Леванте" обыграл "Барселону" со счетом 3:1. На следующий день после матча "Леванте" потроллил каталонский клуб.

В Twitter левантийского клуба появился пост с шуточным содержанием: "Узнайте в Google: "Что можно сделать за семь минут?"

Напомним, что "Леванте" забил три гола в ворота "Барселоны" именно в течение семи минут.

Не пропустите: "Барселона" получила 3 от "Леванте" и в который раз показала все свои проблемы: разбираем сенсационный матч 12 тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru

 
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