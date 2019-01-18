"Леванте" пожаловался на "Барселону" в Федерацию футбола Испании

"Леванте" подал жалобу на "Барселону" из-за нарушения регламента в Кубке Испании, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Кубка Испании "Леванте" - "Барселона" (2:1) за каталонский клуб принял участие защитник Хуан Брандариз, который должен был отбывать дисквалификацию, которую за работал в матчах за вторую команду каталонцев.

В ответном матче "Барселона" разгромила "Леванте" со счетом 3:0 и завоевала путевку в четвертьфинал. Впрочем, "лягушки" намерены добиться исключения каталонской команды из турнира.

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