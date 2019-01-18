"Леванте" пожаловался на "Барселону" в Федерацию футбола Испании
"Леванте" подал жалобу на "Барселону" из-за нарушения регламента в Кубке Испании, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что в первом матче 1/8 финала Кубка Испании "Леванте" - "Барселона" (2:1) за каталонский клуб принял участие защитник Хуан Брандариз, который должен был отбывать дисквалификацию, которую за работал в матчах за вторую команду каталонцев.
В ответном матче "Барселона" разгромила "Леванте" со счетом 3:0 и завоевала путевку в четвертьфинал. Впрочем, "лягушки" намерены добиться исключения каталонской команды из турнира.
Не пропустите: "Барселону" не будут исключать из Кубка Испании. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11