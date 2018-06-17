"Леванте" продлил контракт с воспитанником "Барселоны"

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"Леванте" продлил контракт с воспитанником "Барселоны"

"Леванте" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарём Ойером Оласабалем.

28-летний страж ворот, который является воспитанником "Барселоны", заключил с "лягушками" соглашение до 2021 года.

Предыдущий контракт Оласабаля с "Леванте" истекал в 2019 году.

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