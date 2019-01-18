"Леванте" продолжит бороться против "Барселоны"

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"Леванте" продолжит бороться против "Барселоны"

"Леванте" все еще надеется добиться дисквалификации "Барселоны" из Кубка Испании.

В клубе сообщили, что намерены оспорить решение Федерации футбола Испании, которая ранее оставила каталонцев в турнире.

Напомним, что "Барселоне" грозила дисквалификация за использование в первом матче Хуана Мовилье, у которого был перебор желтых карточек в "Барселоне Б".

Первый поединок завершился победой "Леванте" 2:1, однако в ответной игре "Барселона" разгромила соперника со счетом 3:0.

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