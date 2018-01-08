"Леванте" проиграл 200-й матч в Примере

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"Леванте" проиграл 200-й матч в Примере

В рамках 18-го тура чемпионата Испании "Леванте" в гостях был разгромлен "Барселоной" со счётом 0:3.

Это поражение стало 200-м в Примере для "лягушек", которые провели в турнире 420 матчей.

Самый весомый вклад в эту статистику внёс мадридский "Реал", который побеждал "Леванте" 19 раз. | http://soccernews.ru

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1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
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