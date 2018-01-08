"Леванте" проиграл 200-й матч в Примере

В рамках 18-го тура чемпионата Испании "Леванте" в гостях был разгромлен "Барселоной" со счётом 0:3.

Это поражение стало 200-м в Примере для "лягушек", которые провели в турнире 420 матчей.

Самый весомый вклад в эту статистику внёс мадридский "Реал", который побеждал "Леванте" 19 раз. | http://soccernews.ru