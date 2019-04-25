"Леванте" разгромил "Бетис" (видео голов и обзор матча)

Теги леганесбетис

"Леванте" разгромил "Бетис" (видео голов и обзор матча)

"Леванте" разгромил "Бетис" в матче 34-го тура Ла Лиги. 

"Леванте" - "Бетис" - 4:0 (2:0)

Голы: Кампанья, 9 - 1:0, Лорен Морон, 32  (в свои ворота) - 2:0, Моралес, 56 (с пенальти) - 3:0, Коке, 81 - 4:0.

"Леванте": Фернандес, Коке, Везу, Тоньо, Пьер, Кампанья (Чема, 85), Вукчевич (Саймон, 66), Барди, Хасон, Моралес, Майораль (Двамена, 77).

"Бетис": Пау Лопес, Сидней, Бартра, Манди, Фирпо, Эмерсон (Хоакин, 46), Гуардадо, Каналес (Лайнес, 71), Каптум, Леон (Тельо, 57), Лорен Морон.

Не пропустите: "Ювентус" поддержал Маркизио, который сегодня был прооперирован | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 апреля

Главные новости дня: 24 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 34 80
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 34 71
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе Хетафе 33 54
5 Валенсия Валенсия 34 52
6 Севилья Севилья 33 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 34 49
8 Алавес Алавес 34 46
9 Бетис Бетис 33 43
10 Эспаньол Эспаньол 34 43
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес Леганес 34 41
13 Эйбар Эйбар 34 40
14 Сельта Виго Сельта Виго 34 36
15 Вильярреал Вильярреал 33 36
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 34 35
17 Жирона Жирона 34 34
18 Леванте Леванте 33 34
19 Уэска Уэска 34 29
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 33 28
Полная таблица

топ-5 тегов