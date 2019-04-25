"Леванте" разгромил "Бетис" (видео голов и обзор матча)
"Леванте" разгромил "Бетис" в матче 34-го тура Ла Лиги.
"Леванте" - "Бетис" - 4:0 (2:0)
Голы: Кампанья, 9 - 1:0, Лорен Морон, 32 (в свои ворота) - 2:0, Моралес, 56 (с пенальти) - 3:0, Коке, 81 - 4:0.
"Леванте": Фернандес, Коке, Везу, Тоньо, Пьер, Кампанья (Чема, 85), Вукчевич (Саймон, 66), Барди, Хасон, Моралес, Майораль (Двамена, 77).
"Бетис": Пау Лопес, Сидней, Бартра, Манди, Фирпо, Эмерсон (Хоакин, 46), Гуардадо, Каналес (Лайнес, 71), Каптум, Леон (Тельо, 57), Лорен Морон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|34
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Сельта Виго
|34
|36
|15
|Вильярреал
|33
|36
|16
|Реал Вальядолид
|34
|35
|17
|Жирона
|34
|34
|18
|Леванте
|33
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|33
|28