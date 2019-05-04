"Леванте" разгромил "Райо Вальекано" (видео голов)
В рамках 36-го тура испанской Примеры "Леванте" на своём поле одержал крупную победу над "Райо Вальекано" со счётом 4:1.
В составе "лягушек" отличились Хосе Кампанья, Рубен Везу, Джейсон и Энис Барди. Гол престижа на счету Альваро Гарсии.
"Леванте" – "Райо Вальекано" - 4:1
Голы: Кампанья, 14 - 1:0, Рубен Везу, 43 - 2:0, Гарсия, 71 - 2:1, Джейсон, 85 - 3:1, Барди, 90 - 4:1.
"Леванте": Фернандес, Робер, Тоньо, Рубен Везу, Коке, Барди, Кампанья, Моралес (Постиго, 88), Вукчевич (Рочина, 66), Джейсон, Майораль (Саймон, 79).
"Райо Вальекано": Гарсия, Ба (Герра, 46), Тито, Гальвес, Морено, Суарес, Агбо (Медран, 29), Эмбарба, Посо, Бебе (Гарсия, 64), де Томас.
Удаление: Эмбарба (82).
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|55
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|Реал Сосьедад
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|Эспаньол
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|35
|40
|15
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|Реал Вальядолид
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|35
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