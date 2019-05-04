"Леванте" разгромил "Райо Вальекано" (видео голов)

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"Леванте" разгромил "Райо Вальекано" (видео голов)

В рамках 36-го тура испанской Примеры "Леванте" на своём поле одержал крупную победу над "Райо Вальекано" со счётом 4:1.

В составе "лягушек" отличились Хосе Кампанья, Рубен ВезуДжейсон и Энис Барди. Гол престижа на счету Альваро Гарсии.

"Леванте" – "Райо Вальекано" - 4:1

Голы: Кампанья, 14 - 1:0, Рубен Везу, 43 - 2:0, Гарсия, 71 - 2:1, Джейсон, 85 - 3:1, Барди, 90 - 4:1.

"Леванте": Фернандес, Робер, Тоньо, Рубен Везу, Коке, Барди, Кампанья, Моралес (Постиго, 88), Вукчевич (Рочина, 66), Джейсон, Майораль (Саймон, 79).

"Райо Вальекано": Гарсия, Ба (Герра, 46), Тито, Гальвес, Морено, Суарес, Агбо (Медран, 29), Эмбарба, Посо, Бебе (Гарсия, 64), де Томас.

Удаление: Эмбарба (82).

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