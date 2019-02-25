"Леванте" – "Реал" - 1:2 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 25-го тура испанской Примеры между "Леванте" и "Реалом", который завершился трудной победой "сливочных" со счётом 2:1.

Не пропустите: Два гола с пенальти принесли "Реалу" победу над "Леванте" в Примере. | http://soccernews.ru