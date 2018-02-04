"Леванте" – "Реал" - 2:2 (обзор)

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"Леванте" – "Реал" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 22-го тура испанской Примеры между "Леванте" и мадридским "Реалом".

Не пропустите: Валенсийское чудо: "Леванте" отбирает очки у "Реала". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Бетис 22 30
10 Хетафе 21 28
11 Жирона 21 28
12 Леганес 20 28
13 Атлетик Бильбао 21 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 21 24
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
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