"Леванте" - "Реал": видеотрансляция матча на "Сьюдад де Валенсия"

В рамках 25-го тура испанской Примеры "Реал" на выезде встретится с "Леванте".

"Сливочные" после поражения в прошлом туре находятся на третьем месте и отстают от "Барселоны" на 12 очков. "Лягушки" располагаются на 12-м месте.

Поединок между "Леванте" и "Реалом" состоится сегодня на "Сьюдад де Валенсия" в 22:45 (мск).

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