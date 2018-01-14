"Леванте" – "Сельта" - 0:1 (обзор)

Теги сельта виголеванте

"Леванте" – "Сельта" - 0:1 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 19-го тура чемпионата Испании между "Сельтой" и "Леванте" (1:0).

Видео: "Леванте" – "Сельта".

Не пропустите: Гол Систо принес "Сельте" победу над "Леванте". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов