"Леванте" – "Севилья" - 2:1 (обзор)

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"Леванте" – "Севилья" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 35-го тура испанской Примеры между "Леванте" и "Севильей".

Не пропустите: Девять матчей без побед: "Севилья" проиграла "Леванте". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Севилья 34 48
8 Хетафе 34 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 34 40
15 Леганес 34 40
16 Леванте 35 40
17 Эспаньол 34 39
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 34 21
20 Малага 34 20
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