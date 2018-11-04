"Леванте" сыграл вничью с "Вильярреалом" и догнал "Реал"

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"Леванте" сыграл вничью с "Вильярреалом" и догнал "Реал"

Матче 11-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" и "Леванте" закончился результативной ничьей.

"Вильярреал" - "Леванте" - 1:1.

Голы: Мори, 77 (в свои ворота) - 0:1, Педраса, 90+3 - 1:1. 

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме (Сансоне, 81), Альваро Гонсалес, Мори, Мигелон, Тригерос (Педраса, 75), Пабло Форнальс, Касерес, Чиквуэзе, Морено (Касорла, 65), Токо-Экамби.

"Леванте": Ойер Оласабаль, Тоньо, Постиго, Пьер, Чема, Рочина (Прцич, 72), Кампанья (Дукуре, 85), Барди, Рохер (Майораль, 61), Хасон, Моралес.

"Леванте" с 17-ю очками догнал "Реал"и занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Вильярреал" - на 16-й строчке.

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12 Эйбар 11 14
13 Реал Сосьедад 11 13
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