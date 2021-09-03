"Леванте" усилился чемпионом мира

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"Леванте" усилился чемпионом мира

Фото твиттер "Леванте"

"Леванте" на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Шкодраном Мустафи.

Стороны подписали соглашение, рассчитанное до 30 июня 2023 года с опцией продления ещё на один сезон.

Немецкий центрбек присоединился к "лягушкам" на правах свободного агента. Он был без клуба после ухода из "Шальке".

Рыночная стоимость чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии оценивается в 2,5 миллиона евро.

У Мустафи есть опыт выступлений в испанской Ла Лиге - с 2014 по 2016 год он защищал цвета "Валенсии".

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