"Леванте" установил антирекорд Примеры

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"Леванте" установил антирекорд Примеры

В рамках 25-го тура чемпионата Испании "Леванте" на своём поле уступил "Бетису" со счётом 0:2.

Таким образом, безвыигрышная серия "лягушек" в Примере достигла 13 матчей. Как сообщает Opta, это антирекорд турнира.

Отметим, что в последних 13 матчах испанского первенства "Леванте" 5 раз сыграл вничью и 8 раз проиграл. | http://soccernews.ru 

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