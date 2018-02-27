"Леванте" установил антирекорд Примеры

В рамках 25-го тура чемпионата Испании "Леванте" на своём поле уступил "Бетису" со счётом 0:2.

Таким образом, безвыигрышная серия "лягушек" в Примере достигла 13 матчей. Как сообщает Opta, это антирекорд турнира.

Отметим, что в последних 13 матчах испанского первенства "Леванте" 5 раз сыграл вничью и 8 раз проиграл. | http://soccernews.ru