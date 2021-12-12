"Леванте" установил исторический анти-рекорд Ла Лиги

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"Леванте" установил исторический анти-рекорд Ла ЛигиФото: инстаграм "Леванте"/Автор неизвестен

"Леванте" установил исторический анти-рекорд высшего дивизиона Ла Лиги.

"Лягушки" не побеждают в Примере уже 25 матчей подряд (11 ничьих и 14 поражений).Последняя их победа произошла на "Ипуруа" против "Эйбара" в прошедшем сезоне.

Это самая длинна серия без побед в истории Ла Лиги.

В этом сезоне "Леванте" уже уволил двух тренеров: Пако Лопеса и Хавьера Перейру. Сейчас левантийцев тренирует 36-летний Алессио Лисчи.

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