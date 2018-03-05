"Леванте" уволил главного тренера

"Леванте" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Хуана Рамона Лопеса Муньиса.

Наставник отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами "лягушек", безвыигрышная серия которых достигла уже 15 матчей.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен рулевой молодёжной команды Пако Лопес.

По итогам 27 туров "Леванте" занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 21 очко.

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