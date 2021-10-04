"Леванте" уволил главного тренера

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"Леванте" уволил главного тренера

Фото сайт "Леванте"

"Леванте" на своём официальном сайте сообщил об уходе Пако Лопеса с поста главного тренера.

54-летний специалист потерял работу на фоне провального старта сезона в исполнении валенсийской команды.

"Лягушки" в восьми турах Ла Лиги четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Стоит отметить, что Лопес возглавлял "Леванте" с марта 2018 года.

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