"Леванте" уволил главного тренера

Фото сайт "Леванте"

"Леванте" на своём официальном сайте сообщил об уходе Пако Лопеса с поста главного тренера.

54-летний специалист потерял работу на фоне провального старта сезона в исполнении валенсийской команды.

"Лягушки" в восьми турах Ла Лиги четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Стоит отметить, что Лопес возглавлял "Леванте" с марта 2018 года.

Не пропустите: Провалы "Реала" и "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru