"Леванте" в гостях обыграл "Гранаду"
В рамках 17-го тура испанской Примеры "Леванте" на выезде взял верх над "Гранадой".
"Лягушки" выиграли со счётом 2:1 благодаря голам Рубена Рочины и Эниса Барди, у хозяев поля отличился Дарвин Мачис.
"Гранада" – "Леванте" - 1:2
Голы: Рочина, 55 - 0:1, Мачис, 60 - 1:1, Барди, 89 - 1:2.
"Гранада": Руй Силва, Мартинес, Дуарте, Нева, Диас, Пуэртас (Мачис, 53), Эррера, Гоналон (Этеки, 75), Вадильо, Сольдадо (Рамос, 71), Фернандес.
"Леванте": Фернандес, Тоньо, Кабако, Постиго, Мирамон (Коке, 71), Кампанья, Рочина (Леон, 88), Радоя, Барди, Рохер Марти, Моралес (Вукчевич, 78).
Не пропустите: "Алавес" и "Леганес" обменялись голами в матче Примеры. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|16
|22
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|17
|19
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|16
|9