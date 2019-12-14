"Леванте" в гостях обыграл "Гранаду"

В рамках 17-го тура испанской Примеры "Леванте" на выезде взял верх над "Гранадой".

"Лягушки" выиграли со счётом 2:1 благодаря голам Рубена Рочины и Эниса Барди, у хозяев поля отличился Дарвин Мачис.

"Гранада" – "Леванте" - 1:2

Голы: Рочина, 55 - 0:1, Мачис, 60 - 1:1, Барди, 89 - 1:2.

"Гранада": Руй Силва, Мартинес, Дуарте, Нева, Диас, Пуэртас (Мачис, 53), Эррера, Гоналон (Этеки, 75), Вадильо, Сольдадо (Рамос, 71), Фернандес.

"Леванте": Фернандес, Тоньо, Кабако, Постиго, Мирамон (Коке, 71), Кампанья, Рочина (Леон, 88), Радоя, Барди, Рохер Марти, Моралес (Вукчевич, 78).

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