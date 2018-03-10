"Леванте" в гостях одолел "Хетафе"

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"Леванте" в гостях одолел "Хетафе"

В рамках 28-го тура испанской Примеры "Леванте" на выезде одержал минимальную победу над "Хетафе".

"Хетафе" – "Леванте" - 0:1

Гол: Коке, 79 - 0:1.

"Хетафе": Гуаита, Бруно Гонсалес, Кабрера, Суарес, Даконам, Портильо (Альваро, 80), Арамбарри, Фажр (Сибасаки, 88), Дьедиу (Ндокит, 75), Анхель, Молина.

"Леванте": Оласабаль, Кабако, Луна, Коке, Робер, Кампанья, Лерма, Моралес, Джейсон (Боатенг, 59), Иви Лопес (Лукич, 90), Марти (Барди, 69).

Удаление: Коке (83).

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