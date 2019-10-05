"Леванте" в гостях переиграл "Леганес"

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"Леванте" в гостях переиграл "Леганес"

В рамках восьмого тура испанской Примеры "Леванте" на выезде взял верх над "Леганесом".

"Лягушки" выиграли со счётом 2:1 благодаря голам Рохера Марти и Хосе Кампаньи, у хозяев поля отличился Мартин Брэйтуэйт.

"Леганес" – "Леванте" - 1:2

Голы: Марти, 45 (пенальти) - 0:1, Кампанья, 49 - 0:2, Брэйтуэйт, 76 - 1:2.

"Леганес": Сориано, Авазьем, Сиовас (Родригес, 82), Бустинса, Сильва, Родригес (Брэйтуэйт, 60), Меса, Ресио, Руибаль (Арнаис, 64), Каррильо, Эн-Несири.

"Леванте": Фернандес, Мирамон, Кабако, Клерк, Везу, Вукчевич (Мелеро, 60), Радоя, Кампанья (Рочина, 64), Леон (Дуарте, 84), Марти, Моралес.

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