"Леванте" в гостях разгромил "Леганес"

В рамках 36-го тура испанской Примеры "Леванте" на выезде одержал разгромную победу над "Леганесом" со счётом 3:0.

"Леганес" – "Леванте" - 0:3

Голы: Моралес, 55 - 0:1, Барди, 59 - 0:2, Коке, 77 - 0:3.

"Леганес": Шампань, Бустинса, Рико, Сальдуа, Сиовас, Гумбау, Перес (Брашанац, 56), Эрасо, Эль-Жар (Мантовани, 83), Амрабат (Рамос, 64), Бовю.

"Леванте": Оласабаль, Постиго, Луна, Коке, Родригес, Лерма, Кампанья, Барди (Аль-Муваллад, 80), Моралес (Марти, 71), Джейсон (Рочина, 68), Боатенг.

Удаление: Сальдуа (57).

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