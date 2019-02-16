"Леванте" в гостях устроил погром "Сельте" (видео голов)
В рамках 24-го тура испанской Примеры "Леванте" на выезде одержал разгромную победу над "Сельтой" со счётом 4:1. В составе "лягушек" дубль оформил Хосе Луис Моралес, ещё по одному мячу в свой актив записали Коке Морено и Борха Майораль, гол престижа на счету Браиса Мендеса.
"Сельта" – "Леванте" - 1:4
Голы: Моралес, 20 - 0:1, Коке, 40 - 0:2, Моралес, 62 - 0:3, Браис Мендес, 88 (пенальти) - 1:3, Майораль, 89 - 1:4.
"Сельта": Бланко, Араухо, Жунка, Мальо, Худт, Браис Мендес, Будебуз, Бельтран (Йенсен, 72), Йокушлу, Буфаль, Хосабед (Лоботка, 46).
"Леванте": Фернандес, Робер, Рубен Везу, Луна, Коке (Родригес, 79), Кампанья, Моралес (Двамена, 84), Рочина (Дукуре, 59), Барди, Саймон, Майораль.
Удаление: Будебуз (49).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18