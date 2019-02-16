"Леванте" в гостях устроил погром "Сельте" (видео голов)

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Леванте" на выезде одержал разгромную победу над "Сельтой" со счётом 4:1. В составе "лягушек" дубль оформил Хосе Луис Моралес, ещё по одному мячу в свой актив записали Коке Морено и Борха Майораль, гол престижа на счету Браиса Мендеса.

"Сельта" – "Леванте" - 1:4

Голы: Моралес, 20 - 0:1, Коке, 40 - 0:2, Моралес, 62 - 0:3, Браис Мендес, 88 (пенальти) - 1:3, Майораль, 89 - 1:4.

"Сельта": Бланко, Араухо, Жунка, Мальо, Худт, Браис Мендес, Будебуз, Бельтран (Йенсен, 72), Йокушлу, Буфаль, Хосабед (Лоботка, 46).

"Леванте": Фернандес, Робер, Рубен Везу, Луна, Коке (Родригес, 79), Кампанья, Моралес (Двамена, 84), Рочина (Дукуре, 59), Барди, Саймон, Майораль.

Удаление: Будебуз (49).

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