"Леванте" впервые в истории не проиграл "Реалу" оба матча в одном розыгрыше Примеры

Теги реал мадридлеванте

"Леванте" впервые в истории не проиграл "Реалу" оба матча в одном розыгрыше Примеры

В рамках 22-го тура чемпионата Испании "Леванте" на своём поле вырвал ничью в матче с мадридским "Реалом".

Таким образом, "лягушки" впервые в истории не проиграли "сливочным" оба поединка в одном розыгрыше Примеры.

Напомним, что в первом круге "Леванте" сыграл вничью с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" со счётом 1:1. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Бетис 22 30
10 Хетафе 21 28
11 Жирона 21 28
12 Леганес 20 28
13 Атлетик Бильбао 21 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 21 24
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
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