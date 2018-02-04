"Леванте" впервые в истории не проиграл "Реалу" оба матча в одном розыгрыше Примеры

В рамках 22-го тура чемпионата Испании "Леванте" на своём поле вырвал ничью в матче с мадридским "Реалом".

Таким образом, "лягушки" впервые в истории не проиграли "сливочным" оба поединка в одном розыгрыше Примеры.

Напомним, что в первом круге "Леванте" сыграл вничью с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" со счётом 1:1. | http://soccernews.ru