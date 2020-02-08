"Леванте" выиграл у "Леганеса" в 23-м туре Примеры

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"Леванте" выиграл у "Леганеса" в 23-м туре Примеры

В рамках 23-го тура испанской Примеры "Леванте" одержал домашнюю победу над "Леганесом" со счётом 2:0.

Три очка "лягушкам" принесли голы Рубена Рочины и Рохера Марти.

"Леванте" – "Леганес" - 2:0

Голы: Рочина, 20 - 1:0, Марти, 28 - 2:0.

"Леванте": Фернандес, Мирамон, Постиго, Везу, Тоньо, Барди, Рочина (Дуарте, 87), Кампанья, Вукчевич, Майораль (Мартинес, 90), Марти (Моралес, 79).

"Леганес": Сориано, Родригес, Омеруо (Сиовас, 75), Бустинса, Росалес (Руибаль, 46), Меса, Ресио, Оскар Родригес, Сильва, Герреро (Ассале, 59), Брэйтуэйт.

Благодаря этому результату "Леванте" поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата, а "Леганес" остался на 18-й строчке.

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