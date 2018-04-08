"Леванте" вырвал победу у "Лас-Пальмаса" на 92-й минуте

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Леванте" дома был сильнее "Лас-Пальмаса". Счет открыл Коке, но затем положение уравнял Гарсия Сантана. Победу хозяевам принес гол Хосе Кампаньи в компенсированное время. После этого матча "Леванте" остался на 17-м месте, но сумел увеличить отрыв от зоны вылета". "Лас-Пальмас" остался на 19-й позиции.

"Леванте" – "Лас-Пальмас" - 2:1 (1:0)

Голы: Коке, 35 - 1:0, Гарсия Сантана, 50 - 1:1, Кампанья, 90+2 - 2:1

"Леванте": Оласабаль, Кабако, Коке, Педро Лопес, Робер, Моралес, Кампанья, Лерма, Иви Лопес (Барди, 67), Марти (Постиго, 87), Паццини (Садику, 63).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Гальвес, Кастельяно (Симон, 67), Агиррегарай (Бенито Рамирес, 75), Гарсия Сантана, Момо (Кальери, 46), Этебо, Кастельяно, Халилович, Эзекиэл,

Удаление: Коке (86).

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