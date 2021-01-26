"Леванте" вышел в четвертьфинал Кубка Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании "Леванте" одержал победу над "Вальядолидом" со счетом 4:2.

Победу "Леванте" принесли голы Эниса Барди, Микаэля Мальсы, Коке Морено и Хосе Моралеса. В составе "Вальядолида" отличились Тони Вилья и Шон Вейсман.

"Вальядолид" – "Леванте" - 2:4 (1:2)

Голы: Тони Вилья, 13 - 1:0, Барди, 23 - 1:1, Мальса, 45 - 1:2, Коке, 59 - 1:3, Вейсман, 65 - 2:3, Моралес, 80 (с пенальти) - 2:4

"Вальядолид": Роберто, Хоакин Фернандес (Алькарас, 46), Виларраса, Перес, Меса, Эрвиас, Кике Перес (Ури Рей, 80), Тони Вилья (Гвардиола, 63), Вальдо Рубио (Вейсман, 63), Серхио Бенито (Орельяна, 63), Куки.

"Леванте": Карденас, Постиго, Коке (Клерк, 82), Везу, Сон, Мальса, Барди (Радоя, 55), Рочина (Моралес, 68), Мелеро, Тоньо (Дуарте, 82), Леон (Дани Гомес, 68).

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