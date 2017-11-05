"Леванте" - "Жирона" - 1:2 (обзор)

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"Леванте" - "Жирона" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" в гостях взяла верх над "Леванте".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
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