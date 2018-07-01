Левченко порассуждал о провале сборной Аргентины на ЧМ-2018

Известный в прошлом украинский футболист Евгений Левченко порассуждал о провале сборной Аргентины на Чемпионате Мира 2018 года.

"Очевидно, что у Аргентины не было командной игры. Всё крутилось вокруг Месси, у которого ничего не шло. В общем, у "альбиселесте" структурная проблема. Уверен, дело не в Месси. Если он уйдёт, аргентинцам легче не станет. Этой команде нужно менять игровую схему" - сказал Левченко.

Напомним, что сборная Аргентины со скрипом вышла в 1/8 финала мундиаля, где проиграла Франции.

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