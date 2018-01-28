"Левски" объявил о переходе сына Ривалдо
Форвард бухарестского "Динамо" Ривалдиньо стал игроком "Левски", сообщает официальный сайт клуба.
22-летний бразилец присоединился к болгарскому гранду на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2020 года.
Ривалдиньо, который является сыном легендарного Ривалдо, выступал за "Динамо" с февраля 2017 года, сыграл 32 матча и забил 6 голов.
Стоит отметить, что прошлым летом нападающим интересовались клубы из Примеры и РФПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лудогорец
|26
|67
|2
|Левски София
|26
|51
|3
|ЦСКА София
|26
|46
|4
|Черно Море
|26
|43
|5
|Локомотив Пловдив
|26
|39
|6
|Dunav 2010
|26
|38
|7
|Botev Plovdiv
|26
|35
|8
|Берое
|26
|35
|9
|Пирин Благоевград
|26
|34
|10
|Vereya
|26
|30
|11
|Славия София
|26
|28
|12
|Нефтохимик
|26
|26
|13
|ФК Локомотив Горна Оряховица
|26
|22
|14
|Монтана
|26
|12