"Левски" объявил о переходе сына Ривалдо

Форвард бухарестского "Динамо" Ривалдиньо стал игроком "Левски", сообщает официальный сайт клуба.

22-летний бразилец присоединился к болгарскому гранду на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2020 года.

Ривалдиньо, который является сыном легендарного Ривалдо, выступал за "Динамо" с февраля 2017 года, сыграл 32 матча и забил 6 голов.

Стоит отметить, что прошлым летом нападающим интересовались клубы из Примеры и РФПЛ.

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