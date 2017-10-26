"Льейда" – "Реал Сосьедад" - 0:1, "Депортиво" – "Лас-Пальмас" - 1:4 (обзоры)

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"Льейда" – "Реал Сосьедад" - 0:1, "Депортиво" – "Лас-Пальмас" - 1:4 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 1/16 финала Кубка Испании.

Видео: "Льейда" – "Реал Сосьедад" - 0:1.

 

Видео: "Депортиво" – "Лас-Пальмас" - 1:4.

 

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3 Реал Мадрид 9 20
4 Атлетико Мадрид 9 19
5 Леганес 9 17
6 Вильярреал 9 16
7 Бетис 9 16
8 Севилья 9 16
9 Реал Сосьедад 8 13
10 Сельта Виго 9 11
11 Атлетик Бильбао 9 11
12 Леванте 9 11
13 Хетафе 9 9
14 Эспаньол 8 9
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 9 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 9 6
19 Алавес 9 3
20 Малага 9 1
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