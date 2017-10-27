Лейла Анна Ли - ведущая, произведшая впечатление на Роналдо и Марадону

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Лейла Анна Ли - ведущая, произведшая впечатление на Роналдо и МарадонуНа состоявшейся в этот понедельник церемонии "The Best FIFA Award" произошел забавный эпизод с участием легенд мирового футбола Роналдо и Диего Армандо Марадоны. Так, бывшие футболисты явно по достоинству оценили красоту ведущей мероприятия - Лейлы Анны Ли. Поэтому вслед за ними сделаем это и мы.

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Марадонна

не удивительно)))

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