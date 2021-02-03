"Лейпциг" без проблем прошел в 1/4 Кубка Германии
Закончился матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором "РБ Лейпциг" принимал одного из лидеров второй Бундеслиги "Бохум". Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. В каждом из таймов было забито по два мяча.
"РБ Лейпциг" - "Бохум" 4:0 (2:0)
Голы: Айдара, 11 - 1:0, Забитцер, 45+1 - 2:0, Поульсен, 66 - 3:0, Поульсен, 75 - 4:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн (Мукиеле, 65), Хальстенберг, Орбан, Анхелиньо, Самарджич (Хван Хи Чхан, 46), Забитцер (Вош, 74), Айдара, Адамс, Нкунку (Ольмо, 65), Поульсен (Серлот, 76).
"Бохум": Древес, Данило Соарес, Белла-Кочап, Гамбоа, Декарли, Лосилла, Хольтманн (Бокхорн, 61), Пантович (Цоллер, 61), Айсфельд (Жуль, 61), Машович (Чибса, 46), Ганвула (Новотны, 86).
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