"Лейпциг" без проблем прошел в 1/4 Кубка Германии

Закончился матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором "РБ Лейпциг" принимал одного из лидеров второй Бундеслиги "Бохум". Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. В каждом из таймов было забито по два мяча.

"РБ Лейпциг" - "Бохум" 4:0 (2:0)

Голы: Айдара, 11 - 1:0, Забитцер, 45+1 - 2:0, Поульсен, 66 - 3:0, Поульсен, 75 - 4:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн (Мукиеле, 65), Хальстенберг, Орбан, Анхелиньо, Самарджич (Хван Хи Чхан, 46), Забитцер (Вош, 74), Айдара, Адамс, Нкунку (Ольмо, 65), Поульсен (Серлот, 76).