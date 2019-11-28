"Лейпциг" и "Бенфика" сыграли вничью в Лиге Чемпионов
"Лейпциг" в домашнем матче сыграл вничью с "Бенфикой" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Отметим, что хозяева встречи спаслись от поражения на последних минутах матча.
"Лейпциг" - "Бенфика" - 2:2 (0:1)
Голы: Пиззи, 20 - 0:1, Винисиус, 59 - 0:2, Форсберг, 90 (с пенальти) - 1:2, Форсберг, 90+5 - 2:2.
"Лейпциг": Гулачи (Мвого, 64), Клостерманн, Ампаду (Мукьеле, 56), Упамекано, Сараччи (Шик, 70), Забитцер, Лаймер, Демме, Форсберг, Вернер, Нкунку.
"Бенфика": Влаходимос, Андре Алмейда, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Гримальдо, Пиззи (Кайю, 90+2), Таарабт, Габриэл, Серви (Жоау Филипе, 90+8), Чикинью, Винисиус (Рауль де Томас, 82).
"Бенфика" занимает последнее место в группе G. "Лейпциг" с 10 очками занимает 1 место.
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