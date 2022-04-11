"Лейпциг" может перехватить тен Хага у "Манчестер Юнайтед"

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"Лейпциг" может перехватить тен Хага у "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Аякса"\Автор неизвестен

«РБ Лейпциг» готов опередить "Манчестер Юнайтед" в борьбе за главного тренера "Аякса" Эрика тен Хага, выплатив амстердамскому клубу отступные за тренера в размере двух миллионов евро, сообщает издание De Telegraaf.

По информации источника, немецкий клуб мог назначить голландца еще в середине сезона, после увольнения Джесси Марша. 

Отмечается, что целью возможного приглашения тен Хага является желание прервать доминацию мюнхенской "Баварии" в чемпионате Германии.

Сообщается, что с представителями тренера уже была проведена встреча, в ходе которой "Лейпциг" сделал крайне выгодное и долгосрочное предложение.

Сейчас "быки" под руководством Доменико Тедеско занимают 4-е место в Бундеслиге.

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